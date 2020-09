Covid-19, in Campania effettuati oltre 80mila test sul personale scolastico (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A due settimane dall’apertura delle scuole in Campania, sono oltre 80mila su 130mila i docenti e non docenti che si sono sottoposti allo screening. A comunicarlo è l’Unità di Crisi della Regione Campania. Si è chiusa intanto la manifestazione d’interesse, riservata agli istituti scolastici, per ottenere il bonus di tremila euro della Regione, che sarà destinato all’acquisto di “pistole” per la misurazione della temperatura corporea degli studenti all’interno delle scuole. Hanno aderito 919 istituti scolastici. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A due settimane dall’apertura delle scuole in, sonosu 130mila i docenti e non docenti che si sono sottoposti allo screening. A comunicarlo è l’Unità di Crisi della Regione. Si è chiusa intanto la manifestazione d’interesse, riservata agli istituti scolastici, per ottenere il bonus di tremila euro della Regione, che sarà destinato all’acquisto di “pistole” per la misurazione della temperatura corporea degli studenti all’interno delle scuole. Hanno aderito 919 istituti scolastici. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

