Cos’è il Warntag e perché in Germania sono scattati tutti gli allarmi, contemporaneamente (Di venerdì 11 settembre 2020) Pubblicato originariamente il 9 settembre su Kater Giovedì 10 settembre chiunque si trovi in Germania farà un’esperienza acustica senza precedenti. Alle 11 in punto infatti tutti i dispositivi altoparlanti presenti nell’intero Paese emetteranno contemporaneamente un segnale tonale acuto ad alto volume. Il segnale durerà 5 minuti e verrà trasmesso ripetutamente per circa 20 minuti. Come mai questa cacofonia programmata? Il prossimo giovedì sarà il primo Warntag della Germania, cioè la prima giornata in cui il Paese testerà contemporaneamente tutti i sistemi di allerta presenti sul territorio. Gli allarmi acustici saranno forse i più difficili da ignorare, ma non saranno i soli: ... Leggi su linkiesta

