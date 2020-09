Cos’è e come si richiede la diagnosi funzionale per lavoro (Di venerdì 11 settembre 2020) Il certificato di invalidità deve essere richiesto ad una commissione dell’AUSL che esamini appunto il soggetto invalido e di cui fa parte anche un medico dell’INPS. La domanda per ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità deve essere inviata dall’INPS per via telematica, questo a partire dal primo gennaio 2010, prima era l’AUSL stessa a doverla ricevere. Chi può inviare la domanda e cosa deve fare? La richiesta del certificato di invalidità può essere inoltrata da parte di tutti i cittadini italiani e stranieri, che siano ovviamente in possesso di un permesso di soggiorno regolare da almeno un anno o di un’idonea carta di soggiorno. Se il soggetto interessato non è ancora riconosciuto come cittadino invalido, allora deve fare richiesta di certificato medico introduttivo ad un medico ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 11 settembre 2020) Il certificato di invalidità deve essere richiesto ad una commissione dell’AUSL che esamini appunto il soggetto invalido e di cui fa parte anche un medico dell’INPS. La domanda per ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità deve essere inviata dall’INPS per via telematica, questo a partire dal primo gennaio 2010, prima era l’AUSL stessa a doverla ricevere. Chi può inviare la domanda e cosa deve fare? La richiesta del certificato di invalidità può essere inoltrata da parte di tutti i cittadini italiani e stranieri, che siano ovviamente in possesso di un permesso di soggiorno regolare da almeno un anno o di un’idonea carta di soggiorno. Se il soggetto interessato non è ancora riconosciutocittadino invalido, allora deve fare richiesta di certificato medico introduttivo ad un medico ...

antoguerrera : Perché la #Brexit è tornata a farsi bollente? ???????? E che cos’è la nuova esplosiva legge del Regno Unito che fa in… - Comincini : «In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo ucciso un extracomunitario». Quando cresci in una famiglia… - ildelfinogiulio : @Barbarahammer1 @Il_Pornografo Neppure io! Però, siccome persone come la Nappi fingono di non capire cos’è una viol… - fumoffus : @pakywood Si ma leggendo quello che ha scritto diciamo che quelle cos’è condivisibili sono come le lancette di un o… - cate281272 : RT @ValeriaColibri: @minGiustizia @AlfonsoBonafede Ministro...nel Ministero di Giustizia servono assunzioni. Noi #TirocinantiDellaGiustizia… -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è come FNSI - Gli Ordini regionali: «Impedire il voto è contro la legge, Verna fugge dalle responsabilità» Fnsi