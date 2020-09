Cosa si legge nei verbali del Comitato tecnico scientifico sulla riapertura delle scuole (Di venerdì 11 settembre 2020) (foto: Antonia Cesareo/Fotogramma/Ipa)La discussione interna al Comitato tecnico scientifico su come riprendere le attività scolastiche è iniziata il 4 maggio, in coincidenza con l’annuncio da parte del governo italiano del passaggio alla fase 2 dell’emergenza coronavirus. In quel momento, si legge nel verbale della seduta numero 66, i temi sul tavolo sono due: gli esami di maturità a giugno e la riapertura delle scuole a settembre. Wired ha provato a ricostruire la discussione rispetto a questo secondo aspetto attraverso i verbali del Cts, che la scorsa settimana sono stati resi pubblici. Un dibattito che si concluderà con l’elaborazione di un Documento tecnico sull’ipotesi di ... Leggi su wired

salvatorebrizzi : Uno può essere a favore o contro una legge o un’idea, ma se interviene l’astio è un problema perché entra in gioco… - MariaLu91149151 : RT @1Ultimo3: @CastellinoLuigi È quello che mi chiedo anch'io, sta setta che se creata da cosa viene mossa se DiBattista è coerente con il… - _cinfuegos : @Libero_official LA ZUCCHINA DI MARE, QUELLA CHE DUBLINO È IN INGHILTERRA, trentanni in politica, CHE COSA HA FATTO… - ComunicareSalut : Sicurezza operatori sanitari. Legge Antiviolenza entrerà in vigore il 24 settembre. Ecco cosa cambia - giure99 : Sulla legge elettorale la maggioranza Pd-M5s-LeU-Iv si spacca Lite tra 5 stelle e Italia viva. La domanda sorge sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa legge Garante delle vittime di reato, proposta di legge della Lega in Consiglio Regionale: ecco di cosa si tratta Sardegna Live La gara tra Putin e Lukashenko a chi mostra più disprezzo verso la verità (e Conte è complice o ci casca)

L’autocrate bielorusso ha vinto il primo round falsificando le elezioni e falciando l’opposizione sotto gli occhi di mezzo mondo. Ora la palla passa al presidente russo, che si avvale di una vasta cer ...

Fase di cambiamentoIl virus segna l’inizio di una nuova società dell’innovazione

Il 2020 resterà un anno che difficilmente dimenticheremo. Segnerà per sempre il momento in cui il Coronavirus è entrato nelle nostre città, nelle nostre aziende, nelle nostre vite. Il Covid 19 non rap ...

L’autocrate bielorusso ha vinto il primo round falsificando le elezioni e falciando l’opposizione sotto gli occhi di mezzo mondo. Ora la palla passa al presidente russo, che si avvale di una vasta cer ...Il 2020 resterà un anno che difficilmente dimenticheremo. Segnerà per sempre il momento in cui il Coronavirus è entrato nelle nostre città, nelle nostre aziende, nelle nostre vite. Il Covid 19 non rap ...