"Così le vaccinazioni allenano il sistema immunitario anche contro il Covid" (Di venerdì 11 settembre 2020) AGI - In un'intervista al “Corriere della Sera” Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas e professore emerito di Humanitas University, suggerisce di fare “le vaccinazioni raccomandate” perché proprio lui, che è il ricercatore italiano più citato nella letteratura scientifica internazionale, ha potuto riscontrare che "vaccinarsi può aumentare il tono di base dell'immunità innata, come in un allenamento". Quindi Mantovani spiega anche che l'immunità innata “è la prima linea di difesa del sistema immunitario” tanto che “si stima che in più del novanta per cento dei casi in cui combattiamo contro un potenziale patogeno, l'aggressione sia affrontata dai meccanismi complessi di questa linea di ... Leggi su agi

Le vaccinazioni allenano il sistema immunitario (anche contro il Covid)

