Coronavirus, Zangrillo shock: “Berlusconi a marzo sarebbe morto”, poi il botta e risposta con Selvaggia Lucarelli (Di venerdì 11 settembre 2020) “La carica virale del tampone nasofaringeo di Berlusconi era talmente elevata che a marzo-aprile, sicuramente non avrebbe avuto l’esito che fortunatamente ha ora. Lo avrebbe ucciso? Assolutamente sì, molto probabilmente sì, e lui lo sa“: è quanto ha dichiarato Alberto Zangrillo, primario di Terapia intensiva del San Raffaele, ospite ieri sera a Piazzapulita su La7. Il medico non ha usato mezzi termini per descrivere la gravità e pericolosità del Coronavirus, sottolineando che il leader di Forza Italia, ricoverato con polmonite bilaterale, solo pochi mesi non ce l’avrebbe fatta. Il medico di fiducia del Cavaliere ha premesso che Berlusconi sta meglio e che la sua risposta alla patologia è stata “ottimale” ma ha precisato che la ... Leggi su meteoweb.eu

