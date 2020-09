Coronavirus, Zangrillo: "Per Berlusconi quadro clinico confortante" (Di venerdì 11 settembre 2020) Milano, 11 settembre 2020 - "Oggi, venerdì 11 settembre 2020, la permanenza in ospedale del presidente Berlusconi prosegue ed è caratterizzata da un quadro clinico generale confortante". È quanto si ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 11 settembre 2020) Milano, 11 settembre 2020 - "Oggi, venerdì 11 settembre 2020, la permanenza in ospedale del presidenteprosegue ed è caratterizzata da ungenerale". È quanto si ...

