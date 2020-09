Coronavirus, Usa verso un nuovo lockdown: Anthony Fauci rilancia l’isolamento in autunno (Di venerdì 11 settembre 2020) Il famoso immunologo Anthony Fauci, il volto più noto della task force della Casa Bianca contro il Covid-19, rilancia la necessità di chiudere gli Usa. “Dobbiamo isolarci e superare questo autunno e inverno perché non sarà facile”, ha detto. “Non aiuta che gli Usa continuino a vedere circa 36 mila nuovi casi al giorno, che è meglio di quello che vedevamo in agosto, ma e’ ancora troppo alto”, ha aggiunto. Ieri Donald Trump ha escluso un nuovo lockwodn.L'articolo Coronavirus, Usa verso un nuovo lockdown: Anthony Fauci rilancia l’isolamento in autunno Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 11 settembre 2020) Il famoso immunologo, il volto più noto della task force della Casa Bianca contro il Covid-19,la necessità di chiudere gli Usa. “Dobbiamo isolarci e superare questoe inverno perché non sarà facile”, ha detto. “Non aiuta che gli Usa continuino a vedere circa 36 mila nuovi casi al giorno, che è meglio di quello che vedevamo in agosto, ma e’ ancora troppo alto”, ha aggiunto. Ieri Donald Trump ha escluso unlockwodn.L'articolo, Usaunl’isolamento inMeteo Web.

