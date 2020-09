Coronavirus, tutti negativi Gattuso e giocatori del Napoli: regolarmente in campo stasera (Di venerdì 11 settembre 2020) Sono tutti negativi i tamponi a cui sono stati sottoposti ieri i giocatori del Napoli. Lo si apprende da una fonte qualificata del club azzurro. Dopo il tampone positivo al presidente De Laurentiis c’era il timore di altri contagi ma il test di ieri ha dato esito negativo. Si gioca regolarmente al San Paolo, ore 18, la prevista amichevole contro il Pescara. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 settembre 2020) Sonoi tamponi a cui sono stati sottoposti ieri idel. Lo si apprende da una fonte qualificata del club azzurro. Dopo il tampone positivo al presidente De Laurentiis c’era il timore di altri contagi ma il test di ieri ha dato esito negativo. Si giocaal San Paolo, ore 18, la prevista amichevole contro il Pescara. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tutti Riapre il ristorante sushi di Genova chiuso per coronavirus: “Tutti negativi grazie alle mascherine” Genova24.it Un altro contagio, classe in quarantena. E la scuola trema

L’aula sarà sanificata, mentre a tutti e ventiquattro i contatti sarà ... Sono 92 i nuovi casi positivi al coronavirus notificati ieri in Toscana. Nessun decesso. Ma malgrado la maggior ...

Moto2, Misano, Libere 1: Lowes precede Marini con Martin assente

Sam Lowes approfitta dell’assenza di Jorge Martin a causa del Covid e comanda la prima sessione di prove libere a Misano. Insegue il duo Sky Racing Team V4R6, con Luca Marini secondo davanti a Marco B ...

