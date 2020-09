Coronavirus, test sul 50 per cento del personale scolastico, 13.000 positivi (Di venerdì 11 settembre 2020) Scuola, circa il cinquanta per cento del personale scolastico si è sottoposto al test, 13.000 persone positive al Coronavirus. Riflettori puntati sulla scuola, tema caldo delle ultime settimane destinato a caratterizzare il dibattito politico anche dopo l’Election Day. La sensazione è che le polemiche dureranno almeno fino alla fine dell’anno, quando una classe in quarantena non farà più notizia. Presumibilmente. E non farà notizia perché rientrerà in un modus operandi che a quel punto sarà ben collaudato. CoronavirusScuola, il 50% del personale scolastico ha fatto il test per la ricerca del Coronavirus Ma prima bisogna riaprire i cancelli. ... Leggi su newsmondo

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus test Cosa sono i test rapidi per il coronavirus e come funzionano Wired.it Arcuri: 50% personale ha fatto test sierologico, 13mila positivi (2,6%)

ha svolto il test sierologico per il Covid-19 e di questi il 2,6% - cioè circa 13mila persone - è risultato positivo e non prenderà servizio fino a quando il tampone non darà esito negativo. Sono i ...

Scuola e coronavirus, cosa fare se un alunno rimane a casa per più giorni

Coronavirus, l'aggiornamento di giovedì ... Effettuati più di 9.100 tamponi e oltre 3mila test sierologici. Età media 42 anni. I casi attivi sono 3.611 (+57), il 95% con sintomi lievi in isolamento a ...

Coronavirus, l'aggiornamento di giovedì ... Effettuati più di 9.100 tamponi e oltre 3mila test sierologici. Età media 42 anni. I casi attivi sono 3.611 (+57), il 95% con sintomi lievi in isolamento a ...