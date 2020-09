Coronavirus, Speranza: “Riapertura scuole può accrescere contagio. Su quarantena decidono scienziati” (Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA – “Non esiste una scelta che azzera il rischio. La riapertura delle scuole comporta naturalmente un aumento dei rischi. Rimettere in moto qualcosa come 10 milioni di persone ha evidentemente un impatto sulla possibilità che il contagio possa accrescersi. Tutto quello che stiamo facendo serve per abbassare il rischio, sapendo che non c’è la bacchetta magica”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza a margine della conferenza stampa a Bari sulla sanità pugliese a cui ha preso parte anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Leggi su dire

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Speranza: discoteche e stadi restano chiusi'. Dpcm firmato oggi proroga tutte queste misure che er… - Agenzia_Ansa : Appello del ministro della Salute Roberto Speranza: 'I giovani ci aiutino, Il rischio che possano trasmettere il vi… - Corriere : Speranza a Salvini: «Nessun piano segreto del governo. Sei un leader piccolo» - TOR94723452 : Visto che il virus tanto decantato da speranza e il CTS È MORTO ORA DOVREBBE TOCCARE A LORO FARE LA STESSA FINE. O… - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Coronavirus, Speranza: “Continuiamo a investire sul vaccino”: Le parole del ministro dopo la sospensione dell… -