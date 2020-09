Coronavirus, sono positivi e vanno al bar: denunciati quattro giovani (Di venerdì 11 settembre 2020) Brescia, 11 settembre 2020 - Risultano positivi al Covid, dovrebbero rimanere in quarantena in attesa di tampone negativo, ma i carabinieri li hanno trovati al tavolino di un bar. È accaduto a ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 11 settembre 2020) Brescia, 11 settembre 2020 - Risultanoal Covid, dovrebbero rimanere in quarantena in attesa di tampone negativo, ma i carabinieri li hanno trovati al tavolino di un bar. È accaduto a ...

Coronavirus, nella Toscana nord-occidentale netto aumento di casi: 67 in un giorno

I guariti ad oggi su tutto il territorio aziendale sono 3.454. Da segnalare anche un decesso di un uomo di 82 anni dell’ambito territoriale di Pisa. Per quanto riguarda i ricoveri per Covid-19, negli ...

Emergenza Coronavirus: chiuso il palazzetto dello sport fino al 15 ottobre

A titolo precauzionale, a seguito dei casi positivi al Covid -19 registrati sul territorio comunale, il Comune di Monterotondo Marittimo ha deciso di chiudere anche il palazzetto dello sport per l’uti ...

