Coronavirus Sicilia, il bollettino dell’11 settembre 2020: 104 nuovi positivi e 17 pazienti in terapia intensiva (Di venerdì 11 settembre 2020) Sui 4.212 tamponi effettuati in Sicilia nelle ultime 24 ore si registrano ulteriori 104 casi di positività al Covid-19.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 11 settembre 2020.La giornata di ieri aveva fatto registrare un incremento di 106 casi nell'isola ma erano stati ben 400 in più i tamponi processati rispetto alle ultime 24 ore.Sono diciassette i pazienti ricoverati in terapia intensiva (ieri erano 18), 122 i soggetti ricoverati con sintomi, 1.577 le persone in isolamento domiciliare. il computo complessivo dei soggetti positivi in Sicilia è attualmente di 1.706 quello dei guariti è di 3.141. i casi ... Leggi su mediagol (Di venerdì 11 settembre 2020) Sui 4.212 tamponi effettuati innelle ultime 24 ore si registrano ulteriori 104 casi dità al Covid-19.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 11.La giornata di ieri aveva fatto registrare un incremento di 106 casi nell'isola ma erano stati ben 400 in più i tamponi processati rispetto alle ultime 24 ore.Sono diciassette iricoverati in(ieri erano 18), 122 i soggetti ricoverati con sintomi, 1.577 le persone in isolamento domiciliare. il computo complessivo dei soggettiinè attualmente di 1.706 quello dei guariti è di 3.141. i casi ...

