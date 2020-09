Coronavirus, secondo lockdown totale: è il primo Paese al mondo (Di venerdì 11 settembre 2020) Il prossimo fine settimana avrebbe dovuto essere una festa per gli israeliani. Riuniti a cena in famiglia per celebrare Rosh Hashana, il Capodanno ebraico. Invece da venerdì Israele diventerà il primo Paese al mondo a imporre una seconda chiusura totale per cercare di rallentare l’epidemia: i casi hanno superato i 4000 per due giorni di fila, i morti sono oltre 500, più della metà da agosto in avanti. Il governo ha deciso il blocco totale per due settimane, coincide con le festività più importanti nel calendario ebraico, fino a Yom Kippur. Le scuole e tutte le attività commerciali devono chiudere (tranne supermercati e farmacie), i ristoranti possono restare aperti per il take-away, gli spostamenti sono limitati a 500 ... Leggi su howtodofor

