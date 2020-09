Coronavirus, Science: “Il Covid in Italia è stato importato da Wuhan, non dalla Germania” (Di venerdì 11 settembre 2020) Non sarebbe stato l’ormai celebre imprenditore bavarese a portare in Italia il nuovo Coronavirus. L”assoluzione’ arriva da uno studio internazionale pubblicato su ‘Science‘ e guidato da ricercatori dell’University of Arizona, che ha ricostruito il modo in cui il virus è arrivato negli Stati Uniti e in Europa, analizzando e comparando le sequenze dei virus circolanti e realizzando modelli matematici ad hoc. Ebbene, per quanto riguarda l’Italia, “contrariamente alle speculazioni, il focolaio tedesco non è stato la fonte dell’epidemia nel Nord Italia che si è diffusa ampiamente in tutta Europa e alla fine a New York e nel resto degli Stati Uniti”. “Si tratta di un lavoro molto ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 11 settembre 2020) Non sarebbel’ormai celebre imprenditore bavarese a portare inil nuovo. L”assoluzione’ arriva da uno studio internazionale pubblicato su ‘‘ e guidato da ricercatori dell’University of Arizona, che ha ricostruito il modo in cui il virus è arrivato negli Stati Uniti e in Europa, analizzando e comparando le sequenze dei virus circolanti e realizzando modelli matematici ad hoc. Ebbene, per quanto riguarda l’, “contrariamente alle speculazioni, il focolaio tedesco non èla fonte dell’epidemia nel Nordche si è diffusa ampiamente in tutta Europa e alla fine a New York e nel resto degli Stati Uniti”. “Si tratta di un lavoro molto ...

salutedomani : Il coronavirus in Italia e' arrivato dalla Cina. Studio su 'Science' - Rivalevante : @piersileri Cosa le impedisce di divulgare il Vaccino Quantistico e la lotta clinica al virus cinese?… - cbchoudhary_dr : Info on Corona Vaccine Testing.--- - Rivalevante : Coronavirus in Italia: da ieri 1.597 nuovi contagi e dieci morti - gian_rinaldi : @ftoscanomd @ricpuglisi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Science Coronavirus, Science: “Il Covid in Italia è stato importato da Wuhan, non dalla Germania” Meteo Web United in Science 2020: così il mondo si avvia al punto di non ritorno

(Rinnovabili.it) – Il riscaldamento globale potrebbe superare la soglia chiave di più 1,5 gradi Celsius già entro il 2024, raggiungendo il primo punto di non ritorno climatico molto prima del previsto ...

New MAVENCLAD® Data at ACTRIMS-ECTRIMS MSVirtual2020 Meeting Highlight Rapid Onset of Action and Compelling Post-Approval Safety

In MAGNIFY-MS, patients experienced a rapid onset of action from end of Month 1 that was significant in all study periods versus baseline Post-approval safety analysis showed no increased risk of vira ...

(Rinnovabili.it) – Il riscaldamento globale potrebbe superare la soglia chiave di più 1,5 gradi Celsius già entro il 2024, raggiungendo il primo punto di non ritorno climatico molto prima del previsto ...In MAGNIFY-MS, patients experienced a rapid onset of action from end of Month 1 that was significant in all study periods versus baseline Post-approval safety analysis showed no increased risk of vira ...