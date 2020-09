Coronavirus, scatta l’allarme nella Città del Vaticano: positivo il cardinale Tagle (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Coronavirus spaventa anche la Città del Vaticano. A risultare positivo al virus è il cardinale filippino Luis Antonio Tagle. La curva dei contagi da Coronavirus continua a salire in modo esponenziale. Secondo i dati dell’osservatorio della Johns Hopkins University i casi accertati a livello globale superano i 28 milioni, con 902.468 decessi. Mentre gli Stati … L'articolo Coronavirus, scatta l’allarme nella Città del Vaticano: positivo il cardinale Tagle proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Ilspaventa anche la Città del. A risultareal virus è ilfilippino Luis Antonio. La curva dei contagi dacontinua a salire in modo esponenziale. Secondo i dati dell’osservatorio della Johns Hopkins University i casi accertati a livello globale superano i 28 milioni, con 902.468 decessi. Mentre gli Stati … L'articolol’allarmeCittà delilproviene da www.inews24.it.

GDS_it : #Coronavirus, al Cervello di #Palermo esauriti i posti in terapia intensiva: scatta il piano di emergenza… - fattoquotidiano : Settantotto positivi su 159 tamponi effettuati e a Polignano a Mare, nota località turistica del Barese, scatta l’e… - YoureMyOneD : RT @GDS_it: #Coronavirus, al Cervello di #Palermo esauriti i posti in terapia intensiva: scatta il piano di emergenza - ilfaroonline : #Coronavirus, in #Israele oltre 4mila nuovi positivi in 24 ore: scatta il secondo #lockdown - NewSicilia : Ecco quanto comunicato alla nostra redazione dall’#ASP di #Catania. #Cronaca #Coronavirus #NewSicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scatta Coronavirus, primo bambino positivo a scuola: scatta la quarantena FirenzeToday Coronavirus: indice Rt infezione in Gb supera quota 1

(ANSA) - LONDRA, 11 SET - Torna oltre la soglia di rischio, seppur di poco, la stima delle autorità sanitarie britanniche dell'indice Rt d'infezione da coronavirus nel Regno ... superiore al tasso di ...

Troppi assembramenti su via Aniello Falcone, al Vomero arriva la polizia

Troppa gente in strada su via Aniello Falcone, uno dei ritrovi della movida al Vomero: e alla fine sono arrivati i poliziotti per riportare l'ordine e, soprattutto, far rispettare il divieto di assemb ...

(ANSA) - LONDRA, 11 SET - Torna oltre la soglia di rischio, seppur di poco, la stima delle autorità sanitarie britanniche dell'indice Rt d'infezione da coronavirus nel Regno ... superiore al tasso di ...Troppa gente in strada su via Aniello Falcone, uno dei ritrovi della movida al Vomero: e alla fine sono arrivati i poliziotti per riportare l'ordine e, soprattutto, far rispettare il divieto di assemb ...