Coronavirus, quarantena da 14 a 10 giorni. Ecdc: 'La riduzione impedisce la scoperta del 6% dei casi' (Di venerdì 11 settembre 2020) La 'comporterebbe una perdita di rilevamento dei casi sintomatici tra i contatti stretti dei casi confermati di circa il 6% '. È quanto afferma il Centro europeo per la prevenzione e il controllo ... Leggi su leggo (Di venerdì 11 settembre 2020) La 'comporterebbe una perdita di rilevamento deisintomatici tra i contatti stretti deiconfermati di circa il 6% '. È quanto afferma il Centro europeo per la prevenzione e il controllo ...

900 lire di multa (circa 100 euro), quarantena obbligatoria di tre giorni e dieci libri ... turche sono aumentati i controlli a causa della nuova impennata di contagi da Coronavirus (più di 1.500 casi ...

La quarantena a 10 giorni impedisce la scoperta del 6% dei casi

