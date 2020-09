Coronavirus Polignano: in città 41 contagiati e un ricovero. Il sindaco: 'Non uscite senza esito tampone' (Di venerdì 11 settembre 2020) Sono 41 al momento i casi di residenti a Polignano a Mare positivi al Coronavirus riconducibili al focolaio scoperto nell'azienda ortofrutticola Sop. Il dato è parziale perché mancano ancora i ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 11 settembre 2020) Sono 41 al momento i casi di residenti aa Mare positivi alriconducibili al focolaio scoperto nell'azienda ortofrutticola Sop. Il dato è parziale perché mancano ancora i ...

