Coronavirus, oltre 700 mila casi in Perù (Di venerdì 11 settembre 2020) ANSA, - LIMA, 11 SET - Il Perù è il quinto paese al mondo per contagi da Coronavirus, con quasi 703 mila casi ufficialmente accertati. Lo rende noto l'università americana Johns Hopkins, secondo cui i ... Leggi su corrieredellosport

New York, 11 set 01:35 - (Agenzia Nova) - Gli Stati Uniti restano di gran lunga il paese più colpito dalla pandemia di coronavirus al mondo, con almeno 191.612 morti su 6.390.840 contagiati. Lo riferi ...

Coronavirus, Papa: “Troppi interessi di parte sui vaccini”

Torna a parlare ancora una volta del coronavirus, il Papa, in attesa della lettera enciclica dedicata a fratellanza e amicizia sociale in tempo di pandemia in uscita il 3 ottobre. “La crisi che stiamo ...

