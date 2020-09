Coronavirus, oltre 700 mila casi in Perù (Di venerdì 11 settembre 2020) LIMA, 11 SET - Il Perù è il quinto paese al mondo per contagi da Coronavirus, con quasi 703 mila casi ufficialmente accertati. Lo rende noto l'università americana Johns Hopkins, secondo cui i decessi ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, oltre 28 milioni i casi al mondo - Corriere : In Spagna oltre 10 mila nuovi positivi, in terapia intensiva 1.110 malati. L’epicentro a Madrid - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: oltre 700 mila casi in Perù, quinto paese al mondo per contagi - infoitinterno : Coronavirus: negli Stati Uniti i morti oltre quota 190mila - gallintermedia : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, oltre 28 milioni di casi nel mondo #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre Coronavirus, oltre 700 mila casi in Perù - Ultima Ora Agenzia ANSA Negativi al Covid-19 i 70 professionisti delle Scotte entrati in contatto con un’infermiera positiva - VIDEO

Risultano tutti negativi al Covid-19 i professionisti sanitari dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena entrati in contatto con un’infermiera positiva al coronavirus, in seguito all’insorgenza d ...

“Lo Sport fa Centro”, il Comune: un evento per promuovere la ripartenza della stagione sportiva

“Saranno due giorni all’insegna dello sport, della salute, del divertimento e anche dello spettacolo sportivo nel nostro bellissimo Centro storico”: così il Vice sindaco di Forlì Daniele Mezzacapo ha ...

Risultano tutti negativi al Covid-19 i professionisti sanitari dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena entrati in contatto con un’infermiera positiva al coronavirus, in seguito all’insorgenza d ...“Saranno due giorni all’insegna dello sport, della salute, del divertimento e anche dello spettacolo sportivo nel nostro bellissimo Centro storico”: così il Vice sindaco di Forlì Daniele Mezzacapo ha ...