Coronavirus, nuovo tremendo record in Spagna: 12mila contagi in un giorno (Di venerdì 11 settembre 2020) In Spagna nuovo record negativo per quanto riguarda la pandemia di Covid-19 con 12mila contagi accertati in un giorno. Il bilancio complessivo è di 566mila casi Per la Spagna quella in via di conclusione è la peggiore settimana nella sua difficile lotta contro il Coronavirus. Purtroppo è stato infatti stabilito, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, un nuovo … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 11 settembre 2020) Innegativo per quanto riguarda la pandemia di Covid-19 conaccertati in un. Il bilancio complessivo è di 566mila casi Per laquella in via di conclusione è la peggiore settimana nella sua difficile lotta contro il. Purtroppo è stato infatti stabilito, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, un… L'articolo NewNotizie.it.

Agenzia_Ansa : #Israele decide nuovo #lockdown boom di #contagi in #Francia #Covid #Coronavirus #Gb supera quota 3mila casi #virus… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. Israele, lockdown per due settimane. India, nuovo record di casi giornalieri: 96.551… - SkyTG24 : Coronavirus, Israele verso nuovo lockdown di due settimane dopo il picco di contagi - simcopter : RT @ultimenotizie: Il governo israeliano ha approvato un nuovo #lockdown di due settimane per cercare di contenere la diffusione del #coron… - NapoliToday : #Cronaca Coronavirus, test rapido positivo per un paziente dell'Ospedale del Mare -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus. Nuovo focolaio in azienda: 12 contagi alla SuperBeton di Nervesa Il Gazzettino FCA raggiunge il traguardo di 10.000 Ram venduti in Brasile

Con le vendite in aumento nonostante la pandemia di Covid-19, Ram ha superato il traguardo delle 10.000 immatricolazioni nel mercato brasiliano. Lanciato in Brasile 15 anni fa, il marchio prodotto da ...

Coronavirus: 17 nuovi casi di positività e 4 ricoverati in più in Umbria

Aumentano da 19 a 23 i ricoverati positivi al coronavirus negli ospedali dell’Umbria. Nell’ultimo giorno passano da tre a quattro quelli in intensiva. Secondo i dati aggiornati della Regione sono stat ...

Con le vendite in aumento nonostante la pandemia di Covid-19, Ram ha superato il traguardo delle 10.000 immatricolazioni nel mercato brasiliano. Lanciato in Brasile 15 anni fa, il marchio prodotto da ...Aumentano da 19 a 23 i ricoverati positivi al coronavirus negli ospedali dell’Umbria. Nell’ultimo giorno passano da tre a quattro quelli in intensiva. Secondo i dati aggiornati della Regione sono stat ...