Coronavirus, Massimo Galli: "Ridurre la quarantena? Sì se si fa il tampone" (Di venerdì 11 settembre 2020) Ridurre la quarantena sì o no? E' il dilemma che il Comitato tecnico scientifico affronterà martedì per stabilire se è possibile accorciare il periodo di isolamento precauzionale da 14 a 10 giorni. Se è solo una questione di durata, "la trovo una soluzione puramente burocratica. Se è un accorciamento della quarantena con tampone, mi sta bene". E' il parere di Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco-università degli Studi di Milano. Per l'esperto al termine della quarantena accorciata andrebbe eseguito un tampone, "a patto ovviamente che l'esame non abbia una risposta dopo tanto tempo, tale da annullare il vantaggio temporale", puntualizza all'Adnkronos Salute.

