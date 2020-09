Coronavirus, l’Ecdc: “La quarantena di 10 giorni impedisce la scoperta del 6% dei casi” (Di venerdì 11 settembre 2020) La riduzione del periodo di quarantena da 14 a 10 giorni “comporterebbe una perdita di rilevamento dei casi sintomatici tra i contatti stretti dei casi confermati di circa il 6%”. E’ quanto afferma il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) in un documento, di cui l’ANSA è in possesso, di risposta ad una richiesta specifica avanzata dalla Germania. La percentuale del 6%, aggiunge l’Ecdc, è “abbastanza ampia da avere rilevanza per la salute pubblica in uno scenario in cui il livello di esposizione è alto (come la quarantena dei contatti stretti)”. L'articolo Coronavirus, l’Ecdc: “La quarantena di 10 giorni impedisce la scoperta del 6% dei ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 11 settembre 2020) La riduzione del periodo dida 14 a 10“comporterebbe una perdita di rilevamento dei casi sintomatici tra i contatti stretti dei casi confermati di circa il 6%”. E’ quanto afferma il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) in un documento, di cui l’ANSA è in possesso, di risposta ad una richiesta specifica avanzata dalla Germania. La percentuale del 6%, aggiunge l’Ecdc, è “abbastanza ampia da avere rilevanza per la salute pubblica in uno scenario in cui il livello di esposizione è alto (come ladei contatti stretti)”. L'articolo, l’Ecdc: “Ladi 10ladel 6% dei ...

