Coronavirus La Spezia: 53 casi in un giorno. L'apertura scuole in città slitta al 24 (Di venerdì 11 settembre 2020) La Sono 53 i nuovi casi di Coronavirus l'11 settembre tra La Spezia e provincia . E' quello che emerge dai dati della Regione. E c'è un'altra notizia: le scuole in città alla Spezia non riaprono ... Leggi su lanazione (Di venerdì 11 settembre 2020) La Sono 53 i nuovidil'11 settembre tra Lae provincia . E' quello che emerge dai dati della Regione. E c'è un'altra notizia: lein; allanon riaprono ...

