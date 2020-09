Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 11 settembre: morti, contagi, guariti (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, venerdì 11 settembre 2020. È di 36.767 (+1.059) persone attualmente positive, 35.597 (+10) morti e 212.432 (+547) guariti, per un totale di 284.796 (+1.616) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emersa dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Dei 36.767 attualmente positivi, 1.849 (+13) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 175 (+11) necessitano di terapia intensiva, mentre 34.743 (+1.035) ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Ministero della Salute e lahanno pubblicato il consuetosulla diffusione delinaggiornato alla data di, venerdì 112020. È di 36.767 (+1.059) persone attualmente positive, 35.597 (+10)e 212.432 (+547), per un totale di 284.796 (+1.616) casi, il bilancio inerente all’epidemia diinemersa dal consuetodiffuso dal ministero della Salute e dalla. Dei 36.767 attualmente positivi, 1.849 (+13) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 175 (+11) necessitano di terapia intensiva, mentre 34.743 (+1.035) ...

