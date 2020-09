Coronavirus, Israele vara il secondo lockdown: è il primo Paese al mondo (Di venerdì 11 settembre 2020) Israele diventa, dal 18 settembre, il primo Paese al mondo a imporre la seconda chiusura totale per fermare la diffusione del Covid-19: anche se a maggio la crisi sembrava sotto controllo Leggi su corriere (Di venerdì 11 settembre 2020)diventa, dal 18 settembre, ilala imporre la seconda chiusura totale per fermare la diffusione del Covid-19: anche se a maggio la crisi sembrava sotto controllo

Corriere : Coronavirus, Israele vara il secondo lockdown totale: è il primo Paese al mondo a farlo - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Israele torna il lockdown. Boom di contagi in #Francia. In #India record di casi, 95.735 in un gi… - LaStampa : Coronavirus, per Israele secondo lockdown totale: è il primo Paese al mondo a farlo - infoitinterno : Coronavirus, Israele al secondo lockdown totale: è il primo Paese al mondo - ANSA_med : Coronavirus: Israele, lockdown per 2 settimane. Nelle ultime 24 ore 4.038 contagi, 500 i malati gravi | #ANSA -