Coronavirus | Israele | nuovo lockdown per due settimane | è il primo paese che richiude tutto – VIDEO

A causa del Coronavirus Israele richiude tutto per due settimane, con il nuovo lockdown si vuole limitari l'aumento di contagi Da venerdì 18 settembre Israele diventerà il primo paese al mondo ad imporre una seconda chiusura totale nel tentativo di diminuire i casi di contagio di Coronavirus.

