Coronavirus, Israele annuncia nuovo lockdown (Di venerdì 11 settembre 2020) A seguito del rapido incremento del numero dei casi di contagio, in Israele il governo ha deciso di di promulgare un nuovo lockdown. In Israele, a seguito del rapido aumento dei contagi da Coronavirus, il Comitato Ministeriale ha disposto un nuovo lockdown per il paese. Una decisione che dovrebbe essere annunciata nella giornata di domenica. … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

