Coronavirus | Israele al secondo lockdown totale | è il primo Paese al mondo

Israele dal 18 settembre imporrà il secondo lockdown per il Paese per fermare la diffusione del Covid-19. Al momento è il secondo Paese al mondo. Il prossimo fine settimana avrebbe dovuto essere un giorno di festa per gli israeliani, per festeggiare il Capodanno ebraico. Invece da venerdì il Paese di Israele diventerà il primo al mondo.

