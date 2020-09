Coronavirus: India, ancora un record giornaliero,96.551 casi (Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA, 11 SET - L'India ha registrato 96.551 casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore: si tratta di un altro record giornaliero dopo quello delle 24 ore precedenti, 95.735,, che porta il bilancio ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Israele torna il lockdown. Boom di contagi in #Francia. In #India record di casi, 95.735 in un gi… - vaticannews_it : #11settembre #Covid_19 #OMS: “Manca la solidarietà”: così l’Organizzazione Mondiale della Sanità parlando dell'impe… - sardanews : Coronavirus: India, ancora un record giornaliero,96.551 casi - Mauri_SMM_SEO : #News Ultim'ora Coronavirus: India, ancora un record giornaliero,96.551 casi - RadioItaliaIRIB : Coronavirus: India, ancora un record giornaliero,96.551 casi -