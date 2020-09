Coronavirus in Umbria, il bollettino dell'11 settembre: 17 nuovi casi, ricoveri in aumento (Di venerdì 11 settembre 2020) Sono 17, ieri erano stati 24, i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi, venerdì 11 settembre, in Umbria, dove diventano così 2.009 le persone risultate contagiate dal Covid-19 dall'inizio dell'... Leggi su perugiatoday (Di venerdì 11 settembre 2020) Sono 17, ieri erano stati 24, idiregistrati oggi, venerdì 11, in, dove diventano così 2.009 le persone risultate contagiate dal Covid-19 dall'inizio'...

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 12,9% Regioni con… - PMicarelli : RT @qn_lanazione: L'infettivologa Francisci: 'Solo il vaccino batterà il virus. Quarantena non va dimezzata' #Perugia #coronavirus #Covid_1… - RegioneUmbria : La Presidente Tesei ha firmato l’ordinanza nr. 54 che prevede ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza… - giocamirri : Foligno, Liceo 'Federico Frezzi-Beata Angela' collaboratore scolastico positivo al coronavirus, lunedì le lezioni p… - PerugiaViVa : RT @umbriaOn: #Covid #Umbria, 17 nuovi #casi - 400 gli #attuali - e 4 #ricoveri in più. #Indice #Rt a 0.77 -