Coronavirus in Toscana: 1 morto, 82 anni, a Pisa, e boom di nuovi contagi, 147, oggi 11 settembre. Età media 44 anni (Di venerdì 11 settembre 2020) Sono 12.885 i casi di positività al Coronavirus, 147 in più rispetto a ieri quando erano stati 92 i nuovi contagiati. L'aumento è pari all'1,2% in più rispetto al totale del giorno precedente (ieri era stato dello 0,7 rispetto al giorno precedente)

