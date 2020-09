Coronavirus, in Sardegna test per chi sbarca e mascherine h24 (Di venerdì 11 settembre 2020) CAGLIARI (ITALPRESS) – test per il Covid-19 per chi arriva in Sardegna, dalla penisola o dall'estero, e mascherina h24 anche all'aperto dove non si possano rispettare le distanze interpersonali. Sono due tra le più importanti novità introdotte con un'ordinanza dal presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, e in vigore fino al 7 ottobre prossimo.“A far data dal 14 settembre e salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione dei dati epidemiologici della regione – si legge nell'ordinanza -, tutti i passeggeri che intendono fare ingresso nel territorio regionale, provenienti dall'estero o dal territorio nazionale, sono invitati a presentare, all'atto dell'imbarco, l'esito di un test – sierologico (IgG e IgM) o molecolare (RNA) o Antigenico rapido ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) CAGLIARI (ITALPRESS) –per il Covid-19 per chi arriva in, dalla penisola o dall'estero, e mascherina h24 anche all'aperto dove non si possano rispettare le distanze interpersonali. Sono due tra le più importanti novità introdotte con un'ordinanza dal presidente della Regione, Christian Solinas, e in vigore fino al 7 ottobre prossimo.“A far data dal 14 settembre e salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione dei dati epidemiologici della regione – si legge nell'ordinanza -, tutti i passeggeri che intendono fare ingresso nel territorio regionale, provenienti dall'estero o dal territorio nazionale, sono invitati a presentare, all'atto dell'imbarco, l'esito di un– sierologico (IgG e IgM) o molecolare (RNA) o Antigenico rapido ...

