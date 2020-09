Coronavirus in Lombardia, aumentano i morti: +4 nelle ultime 24 ore. Stabili i nuovi positivi: oggi +257, ieri +245 (Di venerdì 11 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (11 settembre)Il bollettino dell’11 settembre Rispetto a ieri, il numero di nuovi casi di Coronavirus in Lombardia e quello di tamponi appaiono pressoché Stabili. oggi sono +257 i nuovi positivi a fronte di +17.986 tamponi, mentre ieri erano rispettivamente +245 e +17.391. Ci sono stati dei miglioramenti sul fronte delle terapie intensive, dove i pazienti sono 3 in meno rispetto a ieri, per un totale di 27 persone. Anche i ricoverati sono diminuiti: -10, per un totale di 246. aumentano però i decessi: +4 in 24 ore. ieri era stato registrato un solo morto a causa ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo:notizie (11 settembre)Il bollettino dell’11 settembre Rispetto a, il numero dicasi diine quello di tamponi appaiono pressochésonoa fronte di +17.986 tamponi, mentreerano rispettivamentee +17.391. Ci sono stati dei miglioramenti sul fronte delle terapie intensive, dove i pazienti sono 3 in meno rispetto a, per un totale di 27 persone. Anche i ricoverati sono diminuiti: -10, per un totale di 246.però i decessi: +4 in 24 ore.era stato registrato un solo morto a causa ...

