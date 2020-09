Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di venerdì 11 settembre 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 10 settembre Leggera crescita dei casi in Italia. Sono 1.597 i positivi registrati nelle ultime 24 ore su poco più di 94mila tamponi. L’unica regione a registrare più di 200 casi è la Lombardia (+245) mentre zero contagi in Valle d’Aosta. Cala il numero dei decessi mentre continua ad aumentare la pressione sui servizi ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 11 settembre 2020) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenzain: ildel 10 settembre Leggera crescita dei casi in. Sono 1.597 i positivi registrati nelle24 ore su poco più di 94mila tamponi. L’unica regione a registrare più di 200 casi è la Lombardia (+245) mentre zero contagi in Valle d’Aosta. Cala il numero dei decessi mentre continua ad aumentare la pressione sui servizi ...

Mov5Stelle : 'Il MoVimento 5 Stelle e questa maggioranza hanno espresso il Presidente del Consiglio che, nel periodo più grave… - RaiNews : #Coronavirus, 1.597 nuovi contagi e 10 morti nelle ultime 24 ore in Italia - Corriere : Coronavirus in Italia: 1.597 nuovi casi e 10 morti. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva - fisco24_info : Coronavirus, in Italia 1.616 i nuovi contagi con 98.880 tamponi,10 le vittime: I ricoverati in terapia intensiva so… - makaka_dotcom : RT @LaGazzettaWeb: Coronavirus, in Italia +1616 malati rispetto a ieri, 10 vittime e 24 ricoveri. Nessuna regione a contagi zero https://t.… -