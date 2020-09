Coronavirus: in Francia si sfiora quota 10mila casi, chiuse 32 scuole (Di venerdì 11 settembre 2020) (Teleborsa) – Impennata di contagi da Covid-19 in Francia: sono 9.843 i nuovi casi accertati di Coronavirus nel Paese, che confermano il trend in rialzo. La Direzione generale della Sanità ha comunicato anche 29 decessi. In calo rispetto ai giorni precedenti però il numero di ricoverati Covid negli ospedali – 352 nelle ultime 24 ore – e quelli delle terapie intensive, 54 ieri. chiuse anche 32 scuole e 524 classi su tutto il territorio francese, “lo 0,05%” del totale degli istituti scolastici del Paese ha rassicurato il portavoce del Governo Gabriel Attal. E impennata di contagi anche nel Regno Unito, dove i nuovi casi nella giornata di ieri hanno sfiorato quota 3mila (2.919). In leggero aumento anche il numero ... Leggi su quifinanza

