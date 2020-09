Coronavirus: in Francia si sfiora quota 10mila casi, chiuse 32 scuole (Di venerdì 11 settembre 2020) Teleborsa, - Impennata di contagi da Covid-19 in Francia : sono 9.843 i nuovi casi accertati di Coronavirus nel Paese, che confermano il trend in rialzo. La Direzione generale della Sanità ha ... Leggi su leggo

