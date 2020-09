Coronavirus, in Campania 140 nuovi positivi (49 rientrati dalle vacanze) su oltre 7mila tamponi (Di venerdì 11 settembre 2020) Molti tamponi e meno nuovi positivi: in Campania il bollettino di oggi dell’Unità di crisi fa segnare risultati migliori rispetto agli ultimi giorni. Ieri – i dati sono aggiornati alla mezzanotte scorsa – sono emersi 140 contagiati su 7.293 tamponi. Di questi, 49 sono casi di rientro o connessi a precedenti positivi tornati dalle vacanze. Sedici i guariti e c’e’ anche una nuova vittima. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 settembre 2020) Moltie meno: inil bollettino di oggi dell’Unità di crisi fa segnare risultati migliori rispetto agli ultimi giorni. Ieri – i dati sono aggiornati alla mezzanotte scorsa – sono emersi 140 contagiati su 7.293. Di questi, 49 sono casi di rientro o connessi a precedentitornati. Sedici i guariti e c’e’ anche una nuova vittima. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 12,5% Regioni con… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus nel Lazio oggi 171 positivi, 106 sono a Roma. Boom in Veneto, +373. In Campania altri 170, in Toscana… - SkyTG24 : Coronavirus Campania, De Luca: 'Situazione non consente apertura scuole per 14 settembre' - PolverinoVince3 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 12,5% Regioni con il maggio… - teleischia : CORONAVIRUS. DATI CAMPANIA 11 SETTEMBRE, 140 NUOVI CASI: 2 A FORIO, 1 A BARANO E 4 A CAPRI -