Coronavirus, il virologo Crisanti: "Un solo contagiato in classe è un evento distruttivo"

Se c'è un positivo in classe, "dovrebbero andare in isolamento i genitori, la classe e tutto il corpo docente e non docente che è entrato in contatto con lui, e dovrebbero aspettare il tampone. Quindi è un evento estremamente distruttivo. E questa è anche la ragione per cui, non solo io ma la quasi totalità della comunità scientifica, promuove il vaccino contro l'influenza" che ha "il merito di diminuire l'utilizzo di risorse in modo non efficiente". Così, durante la trasmissione Agorà, su Rai 3, Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia all'Università di Padova. Quanto alla scuola, "se le misure non funzionano, la comunità scientifica fara' sentire la voce".

La temperatura andrebbe misurata a scuola, non a casa. A dirlo è Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia e Virologia dell’A.O. Università di Padova, durante la trasmissione Agorà Rai Tre. "Io pens ...

