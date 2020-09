Coronavirus, il virologo Crisanti: “Importante vaccinarsi contro l’influenza” (Di venerdì 11 settembre 2020) In riferimento ai vaccini, “appena si parla di obbligo si entra in un altro terreno. Sicuramente la vaccinazione contro l’influenza avrà il merito di diminuire un utilizzo non efficiente delle risorse“: lo ha affermato il virologo Andrea Crisanti, ospite di “Agorà” su Raitre. “In Italia ci sono 9 milioni di casi di influenza l’anno e circa 7 milioni di questi casi riguardano la fascia d’età 4-16 anni: il rischio è che distraggano il nostro sistema anti Covid“. “Ci aspettiamo una crescita dei casi di Coronavirus ma siamo ancora in una situazione di equilibrio gestibile. Quindi possiamo convivere con bassi livelli di trasmissione, perché 1500 casi non sono paragonabili agli stessi di fine febbraio inizio marzo, quando le ... Leggi su meteoweb.eu

Il tycoon si difende dopo le rivelazioni di Woodward: "Se pensava che le mie dichiarazioni fossero così terribili o pericolose, perché non le ha rivelate immediatamente nel tentativo di salvare vite u ...

Il virologo Giorgio Palù ha voluto parlare del Coronavirus in modo più approfondito. Nell’ultimo mese i contagi da Covid-19 sono aumentati, così come è aumentato il numero di tamponi effettuati.

