Coronavirus, il presidente della Consob Paolo Savona è positivo e asintomatico. Sedi chiuse fino al 18 settembre (Di venerdì 11 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (11 settembre) Paolo Savona è risultato positivo al Coronavirus. Il presidente della Consob è asintomatico e si trova già in quarantena a casa, dove continua la sua attività. La commissione nazionale per le società è la Borsa ha fatto sapere che non ci saranno interruzioni dei lavori e che sarà assicurata la piena operatività. In via precauzionale, fanno sapere dall’Autorità, sono state chiuse le Sedi Consob di Roma e Milano, così da consentire agli operatori di completare la sanificazione di tutti gli ambienti. L’ex ministro per gli Affari europei ha 83 ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (11è risultatoal. Ile si trova già in quarantena a casa, dove continua la sua attività. La commissione nazionale per le società è la Borsa ha fatto sapere che non ci saranno interruzioni dei lavori e che sarà assicurata la piena operatività. In via precauzionale, fanno sapere dall’Autorità, sono stateledi Roma e Milano, così da consentire agli operatori di completare la sanificazione di tutti gli ambienti. L’ex ministro per gli Affari europei ha 83 ...

