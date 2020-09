Coronavirus, il presidente Consob Paolo Savona positivo: “Sono asintomatico e in quarantena. Lavoro da remoto” (Di venerdì 11 settembre 2020) Il presidente della Consob Paolo Savona è risultato positivo al Covid. Lo apprende l’Adnkronos e la notizia trova conferma in ambienti della Consob. Secondo gli stessi ambienti l’ex ministro per gli Affari europei, 84 anni da compiere, è risultato portatore asintomatico, è in quarantena e lavora da casa. “Sto benissimo. Sono portatore asintomatico e ora sono in quarantena. Continuerò a lavorare da remoto – dice all’agenzia di stampa – L’ho saputo oggi. Non ho nessun sintomo per fortuna. Tutta la segreteria è risultata negativa”. Le sedi della Consob di Roma e Milano sono state chiuse. L’Adn dà conto anche di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Ildellaè risultatoal Covid. Lo apprende l’Adnkronos e la notizia trova conferma in ambienti della. Secondo gli stessi ambienti l’ex ministro per gli Affari europei, 84 anni da compiere, è risultato portatore, è ine lavora da casa. “Sto benissimo. Sono portatoree ora sono in. Continuerò a lavorare da remoto – dice all’agenzia di stampa – L’ho saputo oggi. Non ho nessun sintomo per fortuna. Tutta la segreteria è risultata negativa”. Le sedi delladi Roma e Milano sono state chiuse. L’Adn dà conto anche di ...

DiMarzio : #Napoli, il presidente #DeLaurentiis positivo al #Coronavirus - Mov5Stelle : 'Il MoVimento 5 Stelle e questa maggioranza hanno espresso il Presidente del Consiglio che, nel periodo più grave… - repubblica : Serie A, un presidente positivo al coronavirus in assemblea; aveva i sintomi ed era in attesa dei risultati del tam… - fattoquotidiano : Coronavirus, il presidente Consob Paolo Savona positivo: “Sono asintomatico e in quarantena. Lavoro da remoto” - LaStampa : Il presidente Consob Savona positivo al coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus presidente Coronavirus, Paolo Savona (presidente Consob) è positivo: "Sono asintomatico" la Repubblica Il presidente Consob Savona positivo al coronavirus

Il presidente della Consob Paolo Savona è risultato positivo al Coronavirus. E' quanto apprende LaPresse e la notizia trova conferma in ambienti della Consob. L'ex ministro degli Affari europei è ...

Il cardinale Tagle positivo al Covid. Aveva incontrato il Papa il 29 agosto

Primo caso di positività al Coronavirus per un capo dicastero della Curia vaticana. Il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e presiden ...

Il presidente della Consob Paolo Savona è risultato positivo al Coronavirus. E' quanto apprende LaPresse e la notizia trova conferma in ambienti della Consob. L'ex ministro degli Affari europei è ...Primo caso di positività al Coronavirus per un capo dicastero della Curia vaticana. Il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e presiden ...