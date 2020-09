Coronavirus, il dossier sul piano pandemico italiano sparito dopo 24 ore dal sito dell’Oms – Il documento (Di venerdì 11 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 10 settembre Il 13 agosto scorso il Guardian ha pubblicato un articolo dal titolo: Il piano pandemico italiano è vecchio e inadeguato. La definizione non è frutto delle considerazioni del giornale inglese, quanto di un dossier di 65 pagine compilato dal generale dell’esercito in pensione Pier Paolo Lunelli, durante il lockdown scattato dopo lo scoppio della pandemia da Coronavirus. Nel rapporto, il generale ha stimato che ben 10.000 degli oltre 35.000 decessi in Italia potrebbero essere stati attribuiti alla mancanza di protocolli anti-pandemici sufficienti. Quel dossier, prima di essere visionato dal Guardian che successivamente ne scriverà, era finito il 13 maggio scorso ... Leggi su open.online

