Coronavirus | il bollettino medico su Berlusconi | quadro clinico confortante

Il bollettino medico di venerdì 11 settembre 2020 su Silvio Berlusconi: "quadro clinico confortante". ROMA – E' stato reso noto il bollettino medico di venerdì 11 settembre 2020 sulle condizioni di Silvio Berlusconi. Il Cavaliere continua ad essere ricoverato al San Raffaele di Milano anche se le dimissioni potrebbero essere programmate per settimana prossima. "La permanenza in ospedale del presidente Berlusconi prosegue – le dichiarazioni del professor Zangrillo riportato dall'AdnKronos – ed è caratterizzata da un quadro clinico generale confortante".

