Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 11 settembre 2020: la mappa dei focolai (Di venerdì 11 settembre 2020) Coronavirus , alle 17:00 il nuovo bollettino Coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 11 settembre 2020 potrà confermare il trend del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 ... Leggi su today (Di venerdì 11 settembre 2020), alle 17:00 il nuovodel Ministero della Salute divenerdì 11potrà confermare il trend del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 ...

Corriere : Coronavirus in Italia: 1.597 nuovi casi e 10 morti. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva - SkyTG24 : ?? Stop temporaneo alla sperimentazione del vaccino contro il #Coronavirus dopo che uno dei partecipanti ha sviluppa… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 settembre: 1.733 nuovi casi e 11 morti n... - occhio_notizie : I dati sull'emergenza #Coronavirus nella Regione #Campania. Il bollettino aggiornato ad oggi, #11settembre - infoitinterno : Bollettino coronavirus Milano e Lombardia 11 settembre 2020 -