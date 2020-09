Coronavirus, il bollettino di oggi: nuovo aumenti dei casi, sopra quota 1.600 (Di venerdì 11 settembre 2020) nuovo giorno e, purtroppo, nuovi numeri dell’emergenza Coronavirus di cui rendere conto. Il Ministero della Salute ha infatti pubblicato il bollettino di oggi, venerdì 11 settembre 2020: dai dati, emerge un nuovo aumento dei nuovi casi e dei ricoveri. L’attenzione resta alta, motivo per cui il Ministro Speranza sembra escludere una riduzione dei giorni di quarantena obbligatoria. Coronavirus in Italia: 1.616 nuovi casi in 24h Sono di nuovo più di 1.500 i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Italia: 1.616 nelle ultime 24h, secondo quanto emerge dal bollettino di oggi. Un dato in lieve ma in costante aumento, visto che negli ultimi 2 ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 11 settembre 2020)giorno e, purtroppo, nuovi numeri dell’emergenzadi cui rendere conto. Il Ministero della Salute ha infatti pubblicato ildi, venerdì 11 settembre 2020: dai dati, emerge unaumento dei nuovie dei ricoveri. L’attenzione resta alta, motivo per cui il Ministro Speranza sembra escludere una riduzione dei giorni di quarantena obbligatoria.in Italia: 1.616 nuoviin 24h Sono dipiù di 1.500 i nuovidi contagio dain Italia: 1.616 nelle ultime 24h, secondo quanto emerge daldi. Un dato in lieve ma in costante aumento, visto che negli ultimi 2 ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Bollettino coronavirus: in Italia 10 morti e 1.616 nuovi casi La Gazzetta dello Sport In Puglia altri 82 casi di coronavirus

Oggi venerdì 11 settembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 3.554 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 82 casi positivi: 31 in provincia di Bari, 9 in provincia di ...

Coronavirus, 1.616 nuovi casi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.616 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore, e 10 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.597. I nuovi casi sono in aumento rispett ...

