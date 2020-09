Coronavirus, il bollettino di oggi: 1.616 nuovi contagi e 10 morti. Crescono ancora i ricoveri nelle terapie intensive (Di venerdì 11 settembre 2020) Sono 1.616 (ieri erano stati 1.597) i nuovi contagi da Coronavirus isolati in Italia, a fronte di 98.880 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (+4.694); 10 i decessi (come ieri) che portano il totale delle vittime a 35.597. I ricoverati con sintomi sono 1.849, di questi 175 (+11) si trovano in terapia intensiva, mentre i pazienti in isolamento domiciliare sono 34.743. Il totale dei dimessi/guariti è di 212.432 (+547), mentre il totale degli attualmente positivi è di 36.767 (+1.059). Le regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono Lombardia (257), Veneto (173), Emilia-Romagna (152), Lazio (148), Toscana (147) e Campania (140). Nessuna regione è attualmente Covid free (qui la mappa). L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 11 settembre 2020) Sono 1.616 (ieri erano stati 1.597) idaisolati in Italia, a fronte di 98.880 i tamponi effettuatiultime 24 ore (+4.694); 10 i decessi (come ieri) che portano il totale delle vittime a 35.597. I ricoverati con sintomi sono 1.849, di questi 175 (+11) si trovano in terapia intensiva, mentre i pazienti in isolamento domiciliare sono 34.743. Il totale dei dimessi/guariti è di 212.432 (+547), mentre il totale degli attualmente positivi è di 36.767 (+1.059). Le regioni dove è stato registrato il maggior numero dicasi sono Lombardia (257), Veneto (173), Emilia-Romagna (152), Lazio (148), Toscana (147) e Campania (140). Nessuna regione è attualmente Covid free (qui la mappa). L'articolo LA NOTIZIA.

Oggi venerdì 11 settembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 3.554 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 82 casi positivi: 31 in provincia di Bari, 9 in provincia di ...

