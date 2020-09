Coronavirus, il bollettino dell'11 settembre: continua la risalita dei casi in Italia (+1616) e in Sicilia (+104) (Di venerdì 11 settembre 2020) Ancora in risalita i casi di Coronavirus in Italia : sono 1.616 i nuovi positivi oggi, contro i 1.597 di ieri. Aumentano anche i tamponi processati: 98.880 contro i 94.186 di 24 ore fa. Il numero totale... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 11 settembre 2020) Ancora indiin: sono 1.616 i nuovi positivi oggi, contro i 1.597 di ieri. Aumentano anche i tamponi processati: 98.880 contro i 94.186 di 24 ore fa. Il numero totale...

