Coronavirus, i nuovi dati preoccupano: oltre 1600 contagi e 10 morti. Nessuna regione è "Covid free" (Di venerdì 11 settembre 2020) Coronavirus, il bollettino di oggi. Gli ultimi dati del ministero della Salute pubblicati sul sito della Protezione Civile parlano chiaro. Anche nelle ultime 24 ore sono stati 1.616 i nuovi contagi e 10 i morti per Covid. Ieri i casi erano stati 1.597, quindi il trend è lievemente in crescita. Mentre resta invariato il numero delle persone decedute. Oggi in Italia sono stati fatti 98.880 tamponi: un dato in linea con quello del giorno precedente, quando erano stati 94.186. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti 9.554.389 test, di cui 1.775.670 nella sola Lombardia. L'Iss sottolinea un dato inquietante: l'aumento di nuovi casi segnalati in Italia va avanti per la sesta settimana consecutiva…

