Coronavirus, focolaio al centralino degli Spedali Civili di Brescia

Brescia, 11 settembre 2020 - Sette persone positive al Coronavirus nel settore accettazione degli Spedali Civili di Brescia. A darne notizia è la stessa azienda: "Il 2 settembre un addetto del ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus focolaio Coronavirus, focolaio a San Severino: allarme nell'area Sud La Gazzetta del Mezzogiorno Covid in lento ma progressivo peggioramento, così il ministero della Salute

Nella settimana di monitoraggio sono stati riportati complessivamente 2.280 focolai attivi di cui 691 nuovi. A preoccupare in particolar modo la crescita dei ricoveri per Covid-19 negli ospedali ...

Coronavirus, 8 nuovi casi in Calabria

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 170.074 tamponi.Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.683 (+8 rispetto a ieri), quelle negative sono 168.391.Territorialmente, i casi positivi s ...

